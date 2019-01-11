Гірників, постраждалих від спалаху метану, доправили в опіковий центр Дніпра
11 января 2019 18:45
П’ятьох гірників, постраждалих від спалаху метану на шахті поблизу Павлограду, санавіацією доправили в опіковий центр другої міської лікарні Дніпра. Троє чоловіків наразі перебувають в реанімації з ушкодженнями від двадцяти до шістдесяти відсотків тіла. Стан двох інших — легкої та середньої важкості. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція з’ясовує всі обставини події та встановлює винуватців. Нагадаємо, напередодні ввечері на шахті імені Героїв космосу під Павлоградом стався спалах метану на горизонті трьохсот сімдесяти метрів.