11 канал
12 января 2019 | 20:03

Паркування або обкрадання? Паркування або обкрадання?

11 января 2019 18:36

У Дніпрі біля центрального залізничного вокзалу будь-який водій може стати жертвою паркувальників. З якогось дива за втрачений талон там вимагають пів тисячі гривень!
18:53Одруження на біс
18:50Близько 3 мільйонів фальсифікованих пачок цигарок на тиждень
18:47За рік кількість отримувачів субсидій в місті скоротилася вполовину
18:41Сміттєвий колапс у центрі Дніпра
18:33Велетенська бурулька розтрощила вікно квартири й ледь не вбила перехожу
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Гірників, постраждалих від спалаху метану, доправили в опіковий центр Дніпра

11 января 2019 18:45

П’ятьох гірників, постраждалих від спалаху метану на шахті поблизу Павлограду, санавіацією доправили в опіковий центр другої міської лікарні Дніпра.  Троє чоловіків наразі перебувають в реанімації з ушкодженнями від двадцяти до шістдесяти відсотків тіла. Стан двох інших — легкої та середньої важкості. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція з’ясовує всі обставини події та встановлює винуватців. Нагадаємо, напередодні ввечері на шахті імені Героїв космосу під Павлоградом стався спалах метану на горизонті трьохсот сімдесяти метрів.

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