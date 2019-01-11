



Сміттєвий колапс у центрі Дніпра Двори будинків ОСББ на Проспекті Поля переповнені відходами. Місцеві мешканці кажуть, що сміттєвозів тут не бачили два тижні! Причиною стала бездіяльність компанії-перевізника Дніпрокомунтранс. Низ проспекту Поля. У дворах — повно сміття, на якому бенкетують птахи та безхатні тварини. Ігор живе у будинку ОСББ. Чоловік розповідає: відходи має вивозити підприємство Дніпрокомунтранс. Й нещодавно з ним саме уклали нову угоду. Однак сміття ніхто не вивозить вже два тижні! А от у сусідньому дворі на вулиці Шнеерсона баки Дніпрокомунтрансу — повним ходом працюють працівники іншої комунальної структури — Жилсервісу-2. Тутешній бригадир не на камеру пояснює — доводиться працювати за двох. Бо вже навіть не зрозуміло — де чиє сміття. У Дніпрокомунтрансі ж виправдовуються — мовляв , двори надто замело снігом.І вивезти відходи вони не можуть. Міські ж чиновники пропонують всім невдоволеним роботою Дніпрокомунтрансу — звертатись до міської підприємства, що обслуговує будинки. Обіцяють — з ними буде краще. Нові зелені контейнери також виглядають не ідеально — подекуди вони стоять переповненні. Й звісно,будинки, які обслуговує керівна компанія , вибору не мають. А от жителі ОСББ можуть поміркувати — кого ж з перевізників їм обрати. Ціни в Житлосервісу 25 гривень на місяць за одного мешканця, а в Дніпрокомунтрансі — трохи дешевше.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



