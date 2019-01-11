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Велетенська бурулька розтрощила вікно квартири й ледь не вбила перехожу Велетенська бурулька розтрощила вікно квартири й ледь не вбила перехожу

11 января 2019 18:33

У місті почалась відлига і через коливання температур на дахах багатьох будівель утворюються величезні брили. Сьогодні комунальники вирушили на боротьбуз ними.

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Паркування або обкрадання?

11 января 2019 18:36

У Дніпрі біля центрального залізничного вокзалу будь-який водій може стати жертвою паркувальників. З якогось дива за втрачений талон там вимагають пів тисячі гривень! Якщо ж таких грошей немає — «шляхетні» робітники готові зробити знижку. Наскільки ці штрафи законні та як до такого пограбування ставляться у міськраді?

Усі під’їзди до вокзалу у Дніпрі перекриті шлагбаумами. Посеред площі — величезний паркінг. Безкоштовними є лише перші п’ятнадцять хвилин перебування на стоянці. Аби не йти пішки через кучугури брудного снігу, а під’їхати до центрального входу — потрібно отримати ось такий талон. Кожна година паркування коштує п’ятнадцять гривень. Але найцікавіше — вказано у нижній частині талону. Біля будки паркувальників на нас чекають два солідних чоловіка, які відмовляються відкрити нам виїзний шлагбаум. На прохання надати хоч якісь документи, які дійсно дозволяють вимагати такі штрафи — отримуємо лише відмовку. Через декілька хвилин — чоловіки великодушно пропонують знижку. Тож на паркувальний талон можна впевнено надрукувати «торг можливий». І водії, і пішоходи впевненні — вільний проїзд до вокзалу конче потрібен. У міськраді на наш експеримент відреагували миттєво. Наступного ж дня суму штрафу за втрачений талон зменшили. Ми показали відзнятий матеріал, на якому нам пропонують знижку на штраф — тобто фактично це хабар. У міськраді пообіцяли з цим розібратися. А от робити додатковий під’їзд до вокзалу без шлагбаумів — у міськраді не збираються. Мовляв — система єдина для усіх. Якщо п’ятнадцяти безкоштовних хвилин не вистачає — плати. І не важливо — хочеш ти просто підвезти людину ближче до входу або посадити її на потяг.

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