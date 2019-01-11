11 канал
12 января 2019 | 20:03

Паркування або обкрадання? Паркування або обкрадання?

11 января 2019 18:36

У Дніпрі біля центрального залізничного вокзалу будь-який водій може стати жертвою паркувальників. З якогось дива за втрачений талон там вимагають пів тисячі гривень!
18:53Одруження на біс
18:50Близько 3 мільйонів фальсифікованих пачок цигарок на тиждень
18:47За рік кількість отримувачів субсидій в місті скоротилася вполовину
18:45Гірників, постраждалих від спалаху метану, доправили в опіковий центр Дніпра
18:41Сміттєвий колапс у центрі Дніпра
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Велетенська бурулька розтрощила вікно квартири й ледь не вбила перехожу

11 января 2019 18:33

У місті почалась відлига і через коливання температур на дахах багатьох будівель утворюються величезні брили. Сьогодні комунальники вирушили на боротьбуз ними.  Вулиця Короленка червона лінія. У будинку Альони — перукарня та стоматологія. Цією дорогою щодня проходять сотні людей. Днями дівчина прокинулася від страшенного гуркоту. Величезна бурулька розкололася на декілька частин. Один уламок ледь не впав перехожій на голову, інший — розтрощив вікно. Шокована Альона звернулася по допомогу до комунальників. Обліплені величезними брилами дахи будівель по всьому місту. Це — Європейська площа. На щастя, на землю ця бурулька не впала — її збили комунальники. Сьогодні зранку вони почали прибирати бурульки з будівель центральних вулиць. Містяни чи не вперше бачать, як комунальники прибирають крижані брили. Чи прибрали за ці дні бурульки хоча б з центральних вулиць міста? Це — проспект Яворницького, район Залізничного вокзалу. Тут два дні тому над піддашком ресторану висіли льодяні брили довжиною у метр. Їх пообіцяли прибрати. Й справді — на піддашку чисто. Та з даху будівлі звисають не менші бурульки. Вулиця Андрія Фабра, Старокозацька. В центрі міста бурульки можна побачити на кожній другій будівлі. Ось — величезні льодяні брили на вулиці Олеся Гончара. В комунальному підприємстві виправдовуються: година роботи автопідйомника коштує кількасот гривень, та й таких машин усього дві. Але ж можна бодай огородити небезпечні місця попереджувальними стрічками? Комунальники повідомляють цікаву статистику — виявляється, бурульки утворюються не скрізь, а лише на дахах окремих будинків. За день комунальники можуть почистити близько десяти будівель. Але ж радять: якщо ви побачили на своєму даху небезпечний шмат льоду, треба звертатись на гарячу лінію міськради або до керівництва вашого ОСББ.

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