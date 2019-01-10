



Чемпіонат України зі стрітліфтингу відбудеться у Дніпрі найближчої суботи Це один з напрямків воркауту, який донедавна вважався суто чоловічим. Але останнім часом ним займаються все більше дівчат. Цього разу до змагань приєднаються близько 20% представниць жіночої статі. Очікують, що на чемпіонат приїдуть спортсмени з двадцяти міст України. На сьогодні надійшло вже більш як сімдесят заявок. Заплановані різні номінації, в тому числі і для учасників, які не мають тривалої фізичної підготовки. Вікових обмежень не буде, передбачені змагання навіть для дітей. Також відомо, що до чемпіонату приєднаються зірки стрітліфтингу.

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