



Щедрий вечір, добрий вечір… Традиційно щедрівки та колядки виконують перш за все діти. А між дніпровськими школярами влаштовують навіть конкурси. Вже шостий рік поспіль у місті відбувається фестиваль української пісні «Різдвяні дзвіночки». І кожного разу там сходять нові зірки. Знайома та улюблена щедрівка у багатьох юних вокалістів просто на вустах. І так можуть відповісти всі двадцять п’ять колективів учасників фестивалю «Різдвяні дзвіночки». Старалися, репетирували і ось продемонстрували свою обдарованість. А це до речі — ще один варіант «Щедрівки». У надхненному виконанні хору 111-ої школи. Можна впевненно заявляти — повторень у програмі фестивалю «Різдвяні дзвіночки» не буває. Хори, ансамблі і солісти підготували й дещо зовсім незнайоме слухачам. Влаштувати такі сюрпризи їм допомогли викладачі. Галя зовсім юна вокалістка , але вже добре знає, що таке академічний спів. Ексклюзив для нашого каналу солістка Галина Федорова надає вперше. Хто зна, можливо ми будемо пишатися знайомством із нею. І з новою колядкою. В цьому році концерт вийшов дуже великий. Та учасників не турбували навіть, деякі незручності. Адже невеличке приміщення зараз прийняло 270 юних артистів. Їм усім дуже хотілося вийти на сцену. Головне — це участь. Але підготовлені також подарунки учасникам і переможцям. І навіть організовані перші гастролі. Невеличкі, та почесні.

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