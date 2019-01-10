



Пластик замість старого паспорту Отримати ID-паспорт, тобто пластикову картку, замість паперової книжечки, тепер може будь-хто. Раніше їх видавали лише молоді, або людям, які втратили документи. Замінити паспорт не надто складно — переконують в міграційній службі. Алісі нещодавно виповнилося 14. Тож вона разом з батьками прийшла до відділу міграційної служби, щоб оформити свій паспорт у формі ID-карти. Забрати його дівчина зможе приблизно за місяць. Паперові паспорти у формі книжечки перестали видавати ще у 2016 році. А з осені минулого року замінити старий документ на ID-картку можна просто за бажанням, якщо старим паспортом з якихось причин неможливо користуватися, або по досягненню двадцяти п`яти чи сорока п`яти років. Аби отримати новий паспорт, клієнт особисто створюєте числові пін та пак коди. У міграційній службі наголошують: їх необхідно ретельно зберігати або запам’ятовувати. Адже відновленню коди не підлягають, при їх втраті доведеться замінювати паспорт. Вони відкривають доступ до зашифрованої інформації, на кшталт сімейного стану. Вимушено переміщені особи єдині, хто отримують українські або закордонні паспорти за спеціальними правилами. На ІD карті нічого не має про місце реєстрації особи. Документ про це зветься витягом, його замовляють окремо. Але не в міграційній службі. У міграційній службі наголошують: забирати готовий закордонний чи внутрішній паспорт необхідно якнайшвидше. Адже подекуди вони чекають на своїх власників місяцями. Але термін зберігання таких документів не більше року. Потім їх повинні знищувати.

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