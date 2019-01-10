Наливайки в капітальних спорудах — недоторкані

Ані поліція, ані інспекція з благоустрою не можуть припинити їхню діяльність. Що ж робити мешканцям, які хочуть позбутися такого сусідства? Горілочка, коньяк та інші ласощі? На житломасиві Покровський місцевих пияк частують міцними напоями просто у продуктовому магазині. Продаж спиртного на розлив зафільмували наші кореспонденти після того, як до редакції новин поскаржилися обурені жителі. Чи законна наливайка?

Вулиця Велика Діївська, на перший погляд — звичайна продуктова крамниця. Десята ранку, а всередині вже справжній алкогольний рай. До імпровізованої барної стійки вишикується ціла черга клієнтів. Досвідчена продавчиня вміло консультує гостей. Люди п’ють, так би мовити, не відходячи від каси. Придбати чогось міцного пробує і наш оператор. Після вдалої покупки одразу телефонуємо до поліції аби дізнатись, чи законно тут торгують спиртним. Незабаром з’являються копи. До крамниці заходимо разом із ними і на цей раз з професійною камерою. Продавчиня такому візиту явно не рада — знімати забороняє. Розлючена продавчиня тисне тривожну кнопку, приїздить охорона. Поліцейським жінка демонструє копії документів на торгівлю. Ті просять оригінали й викликають слідчо-оперативну групу. Нарешті правоохоронці виносять вердикт. Відзняті кадри показуємо начальнику інспекції з благоустрою. Та чиновник лише розводить руками. Додає: закрити подібні наливайки наразі під силу лише Держпродспоживслужбі. Поки ж у міськраді радять, що робити, якщо ваш район тероризує генделик:

1. Зробити фото/відео, що засвідчують факт розливу алкоголю у магазині.

2. Попросити ліцензію на розлив — вона повинна бути у куточку споживача. Якщо документів немає — сміливо викликати поліцію.

3. Повідомити інспекцію з благоустрою — телефоном чи у спеціальній групі у Facebook.

Загалом минулого року комунальники прибрали з території міста понад сто наливайок. У 2019-му ж обіцяють повністю звільнити місто від незаконних тимчасових споруд. З шести тисяч кіосків мають залишитись лише півтори тисячі. У мерії також планують розробити критерії торгівлі у таких закладах та їхній зовнішній вигляд.



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