



Перший на Дніпропетровщині та третій в Україні Вже цього року у Дніпрі мають відкрити Центр паліативної та хоспісної допомоги. В закладі піклуватимуться про важкохворих та невиліковних пацієнтів. Обласна влада переконує: хоспіс відповідатиме всім міжнародним стандартам. Сучасні палати, кімнати для родичів та волонтерів, кабінет психологічної підтримки та капличка. Все це буде в Центрі паліативної та Хоспісної допомоги. Важкохворих та невиліковних пацієнтів обіцяють забезпечити всім необхідним, щоб вони почували себе комфортно. Хоспіс облаштовують в головному корпусі п’ятнадцятої лікарні. Наразі у самому розпалі реконструкція будівлі. Її звели понад шістдесят років тому. Робочі стикаються з певними труднощами під час виконання робіт. Проте сподіваються, що до кінця 19-го року реконструкцію завершать. Центр паліативної та хоспісної допомоги буде єдиним на Дніпропетровщині. Наразі в усій країні працюють лише два заклади для перебування невиліковних хворих. Окрім стаціонарної допомоги, в центрі працюватимуть виїзні бригади. Це вкрай необхідно. Тільки в нашому регіоні просто зараз паліативної допомоги потребують кілька тисяч людей.

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