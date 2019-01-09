



Програма «Доступні ліки» знову діє З середини грудня дніпряни не могли скористатися послугою «Доступні ліки». У міському департаменті охорони здоров’я таку перерву пояснюють закриттям фінансового року. Зараз система відшкодування вартості медичних препаратів знов налагоджена. Нагадаємо, що державна програма «Доступні ліки» діє у Дніпрі з квітня 2017 року. За цей час можливістю придбати ліки за пільговими цінами скористалися близько сімдесяти п’яти тисяч пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом. Такий перелік збережеться і в цьому році. На перші три місяці цього року кошти вже виділені.

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