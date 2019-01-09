



Дніпрі в одній з квартир правоохоронці викрили бордель Будинок розпусти проіснував майже рік. Його організували громадянин Росії та його спільниця із Запорізької області. Пара мала досить жорстку кадрову політику. Сутенер відбирав у своїх співробітниць документи та змушував їх займатися проституцією. У разі відмови погрожував розголосом про те, чим вони займаються. Встановлено, що в цей бізнес були втягнуті вісім жінок, наймолодшій з яких — 18 років. У ході обшуку поліцейські вилучили гроші, отримані від клієнтів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Фігурантів справи затримали.

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