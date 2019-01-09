



Погіршення погодних умов очікується найближчої п’ятниці Все через південний циклон, який принесе нам потепління та опади у виді дощу. Але вже наступного дня дощ перетвориться у мокрий сніг з налипанням, а стовпчик термометра поповзе вниз. Тож метеорологи прогнозують ожеледицю. Через це можливі складні ситуації на дорогах та з електромережами. Стабілізується погода лише на початку наступного тижня. Тоді вона нагадуватиме традиційну зимову, з помірним мінусом та незначними опадами.

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