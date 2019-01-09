11 канал
9 января 2019 | 23:42

Не прибираєш сніг - сплати штраф Не прибираєш сніг — сплати штраф

09 января 2019 18:34

У Дніпрі почали активно штрафувати підприємців, що не чистять тротуари перед власними магазинами. Інспtктори з благоустрою вирушили у рейд.
18:49Програма «Доступні ліки» знову діє
18:46Дніпрі в одній з квартир правоохоронці викрили бордель
18:41В Дніпрі готуються утилізувати ялинки
18:28Риболовля на кризі має бути безпечною
18:29Сьогодні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО
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Погіршення погодних умов очікується найближчої п’ятниці

09 января 2019 18:44

Все через південний циклон, який принесе нам потепління та опади у виді дощу. Але вже наступного дня дощ перетвориться у мокрий сніг з налипанням, а стовпчик термометра поповзе вниз. Тож метеорологи прогнозують ожеледицю. Через це можливі складні ситуації на дорогах та з електромережами. Стабілізується погода лише на початку наступного тижня. Тоді вона нагадуватиме традиційну зимову, з помірним мінусом та незначними опадами.

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