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В Дніпрі готуються утилізувати ялинки

09 января 2019 18:41

За кілька днів у Дніпрі мають запрацювати понад шістдесят спеціальних точок з утилізації новорічних красунь. Комунальники перероблятимуть ялинки на тирсу, а потім — на пелети.  Ними опалюватимуть одне з міських комунальних підприємств. Та чи знають мешканці міста — куди саме потрібно віднести новорічні дерева, аби не перетворити на ялинкові цвинтарі усі двори. Шевченківський район міста. Одна з адрес зі списку міськради. Запорізьке шосе, 48. Про те, що десь тут має бути пункт збору ялинок знають не всі. А ось Костянтин розповідає — вдома має штучну ялинку. Та про те, що містян закликають зносити новорічні дерева у спеціальні точки, — чоловік чув. Наталя про таку новину дізнається від нас. У списку разом відшукуємо найближче до її будинку місце утилізації новорічних дерев. Жінка каже — свою ялинку ще не викидає, бо зарано. Та ось після старого нового року — обов’язково подарує їй друге життя. А це вже — Соборний район. Проспект Героїв, 37. Тут також має бути спеціальний пукнт. Місцеві розповідають — торік комунальники дрібнили ялинки на тирсу прямо у дворІ. Та ось чи продовжать традицію — цьогоріч, не знають. Жодного оголошення ані на підїздах будинку, ані на стовпах чи сміттєвих баках люди поки не бачили. Така ж ситуація і за ще однією адресою зі списку. Січеславська Набережна, 39. Про те, що тут має бути цей самий спеціальний пункт — поки ніщо не нагадує. У міськраді повіомляють: пункти утилізації ялинок мають запрацювати за кілька днів. Обіцяють, що їх позначать спеціальними табличками аби люди не плутались. На 8 районів міста облаштують понад шість десятків спеціальних точок. Адреси є на сайті міськради. Усі новорічні красуні підуть на тріски, якими опалюватиметься КП Зооконтроль. У цьому запевнив заступник мера Михайло Лисенко. Тож закликаємо усіх дніпрян не бути байдУжими та не залишати новорічні дерева просто під будинками та на смітниках. А все ж таки донести їх до спеціальних пунктів збору.

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