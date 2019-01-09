11 канал
9 января 2019 | 23:42

Риболовля на кризі має бути безпечною Риболовля на кризі має бути безпечною

09 января 2019 18:28

За даними Служби з надзвичайних ситуацій, минулої зими на Дніпропетровщині під кригою загинули сім рибалок. П’ятнадцять вдалося врятувати. Цьогоріч, на щастя, жертв немає. Але й до кінця зими ще далеко.

18:49Програма «Доступні ліки» знову діє
18:46Дніпрі в одній з квартир правоохоронці викрили бордель
18:44Погіршення погодних умов очікується найближчої п’ятниці
18:41В Дніпрі готуються утилізувати ялинки
18:29Сьогодні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО
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Не прибираєш сніг — сплати штраф

09 января 2019 18:34

У Дніпрі почали активно штрафувати підприємців, що не чистять тротуари перед власними магазинами. Інспtктори з благоустрою вирушили у рейд. Скільки знайшли порушників та яку суму їм доведеться викласти за кучугури — дивіться в матеріалі наших кореспондентів. Площа Старомостова. Поруч із цією крамницею брендового взуття — кучугури, снігом засипаний весь тротуар. Адміністрація магазину провину перекладає на прибиральницю. На комунальників виправдання не подіяли. На власника магазину складають адмінпротокол. Йому загрожує до 1700 гривень штрафу. А це майже центр міста — ювелірний бутик на проспекті Дмитра Яворницького. Тут власники спромоглися прибрати хіба що сходи. Комунальники складають черговий протокол. Керуюча магазином обіцяє інспектору виправити помилки. Рушаємо далі. Вулиця Вокзальна — крамниця з квітами. Та ситуація не критична, тож інспектори виписують припис. На прибирання у власників є доба. Якщо ж тротуар не почистять — адмінпротокол і штраф. Загалом, зазначають чиновники, щодня по місту працюють зо два десятки інспекторів. Та багато тротуарів й досі залишаються нечищеними. Чиновники зізнаються, часто підприємцям простіше заплатити, аніж прибрати територію. Збільшити ж суму штрафу можуть лише у Верховній Раді.

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