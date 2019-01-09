



Не прибираєш сніг — сплати штраф У Дніпрі почали активно штрафувати підприємців, що не чистять тротуари перед власними магазинами. Інспtктори з благоустрою вирушили у рейд. Скільки знайшли порушників та яку суму їм доведеться викласти за кучугури — дивіться в матеріалі наших кореспондентів. Площа Старомостова. Поруч із цією крамницею брендового взуття — кучугури, снігом засипаний весь тротуар. Адміністрація магазину провину перекладає на прибиральницю. На комунальників виправдання не подіяли. На власника магазину складають адмінпротокол. Йому загрожує до 1700 гривень штрафу. А це майже центр міста — ювелірний бутик на проспекті Дмитра Яворницького. Тут власники спромоглися прибрати хіба що сходи. Комунальники складають черговий протокол. Керуюча магазином обіцяє інспектору виправити помилки. Рушаємо далі. Вулиця Вокзальна — крамниця з квітами. Та ситуація не критична, тож інспектори виписують припис. На прибирання у власників є доба. Якщо ж тротуар не почистять — адмінпротокол і штраф. Загалом, зазначають чиновники, щодня по місту працюють зо два десятки інспекторів. Та багато тротуарів й досі залишаються нечищеними. Чиновники зізнаються, часто підприємцям простіше заплатити, аніж прибрати територію. Збільшити ж суму штрафу можуть лише у Верховній Раді.

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