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Риболовля на кризі має бути безпечною

09 января 2019 18:28

За даними Служби з надзвичайних ситуацій, минулої зими на Дніпропетровщині під кригою загинули сім рибалок. П’ятнадцять вдалося врятувати. Цьогоріч, на щастя, жертв немає. Але й до кінця зими ще далеко. Тож яких простих правил мають дотримуватися любителі зимового лову, щоб залишитися живими та здоровими?

Пан Анатолій провів біля лунки півдня, а додому повертається з порожніми руками. Клює — не клює, а насолоду отримують не лише від вилову, а й від процесу. Тож на льоду все ж застали кілька десятків чоловіків з вудочками. Знаходитися тут безпечно, запевняють рибалки. Натомість рятувальники менш оптимістичні. Запевняють: лід — це завжди небезпека. Особливо, якщо товщина криги менш ніж десять сантиметрів. Якщо ж відмовитися від зимової риболовлі все ж несила — рятувальники радять виходити на лід лише у місцях, де немає течії. Крига обов’язково має бути білого кольору без темних плям. Необхідно вдягнути рятувальний жилет та захопити з собою мотузку. І ще одне правило для зимових рибалок — жодного алкоголю. І ще важлива інформація для любителів зимової риболовлі. На водоймах загального користування дозволяється використовувати не більше п’яти гачків. А ось лов в місцях, де риба зимує — взагалі заборонений. За це штраф — від ста п’ятдесяти до майже шести сотень гривень. Адресу сайту ви зараз бачите на екрані. Там можна дізнатися детальну інформацію не тільки щодо розташування зимувальних ям, а й побачити карту місць для безпечного рибальства.

dnp.darg.gov.ua

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