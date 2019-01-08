11 канал
9 января 2019 | 23:42

Не прибираєш сніг - сплати штраф Не прибираєш сніг — сплати штраф

09 января 2019 18:34

У Дніпрі почали активно штрафувати підприємців, що не чистять тротуари перед власними магазинами. Інспtктори з благоустрою вирушили у рейд.
18:49Програма «Доступні ліки» знову діє
18:46Дніпрі в одній з квартир правоохоронці викрили бордель
18:44Погіршення погодних умов очікується найближчої п’ятниці
18:41В Дніпрі готуються утилізувати ялинки
18:28Риболовля на кризі має бути безпечною
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Сьогодні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО

08 января 2019 18:29

Вважається, що ці іспити забажають скласти близько п`ятнадцяти тисяч осіб. Зареєструватися можна до 31 січня на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Пробне ЗНО платне, коштує сто тридцять шість гривень. Розрахуватися можна у будь-якому відділенні банку або онлайн. Для проходження іспиту необхідно мати паспорт або свідоцтво про народження та запрошення-перепустку.

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