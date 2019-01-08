11 канал
9 января 2019 | 23:42

Не прибираєш сніг - сплати штраф Не прибираєш сніг — сплати штраф

09 января 2019 18:34

У Дніпрі почали активно штрафувати підприємців, що не чистять тротуари перед власними магазинами. Інспtктори з благоустрою вирушили у рейд.
18:49Програма «Доступні ліки» знову діє
18:46Дніпрі в одній з квартир правоохоронці викрили бордель
18:44Погіршення погодних умов очікується найближчої п’ятниці
18:41В Дніпрі готуються утилізувати ялинки
18:28Риболовля на кризі має бути безпечною
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Різдво для жителів одного з будинків на вулиці Троїцькій закінчилось пожежею

08 января 2019 18:28

На її ліквідацію виїхали зо півсотні рятувальників. Полум’я виникло на горищі, а потім охопило міжповерхові дерев’яні перекриття. Повністю справитись із ситуацією змогли лише за п’ять годин. На щастя людських жертв немає. Втім майно багатьох мешканців вщент згоріло. Причину виникнення пожежі з’ясовують правоохоронці.

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