



Навесні розпочнеться капітальний ремонт міського зоопритулку В будівлі після реконструкції з’являться три відділення: операційний блок, вольєри для собак та цілий поверх для котиків. Аналога такому центру в Україні — немає. Наразі ж ветеринари отримали сучасне обладнання. Розгублений та сумний погляд спрямовний на безліч камер. Ця такса загубилася у різдвяну ніч. Таких тут лагідно кличуть «потеряшками». Кожен собака, який потрапляє до зооконтролю, проходить медобстеження. З новим обладнанням — діагностика стала набагато точнішою. Ця такса залишиться у стінах зооконтролю в очікуванні господаря. Якщо ж за десять днів його не знайдуть — тварину прочіпуют як безпритульну та залишать у вольєрі. Всього зооконтроль отримав нового обладнання приблизно на сімсот тисяч гривень. Однак, у міськраді повідомили: з бюджету на апаратуру гроші не виділяли. Це подарунок від спонсорів. Наразі під дахом зооконтролю вміщується до ста собак. А вже після реконструкції, яка анонсована на кінець травня — заклад зможе прийняти, вилікувати та обігріти у шість разів більше тварин. Плюс весь третій поверх займатиме ігрова кімната з покинутими котами. Вона працюватиме для дітей, яким батьки не дозволяють заводити домашніх улюбленців.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



