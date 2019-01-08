



Майже дві сотні автомобілістів визволили рятувальники зі снігового полону На Дніпропетровщині більше як добу вирував південний циклон. Подекуди замети сягали метр у висоту. З якими ще труднощами довелось стикнутися на свята — надзвичайники, лікарі та копи підбивають підсумки чергування. Засипати снігом Дніпропетровщину почало напередодні Різдва — 6-го січня. На трасах утворилися замети подекуди висотою в метр. Із заметів надзвичайники витягли майже сотню автівок, з них — 2 автобуси та 9 карет швидкої допомоги. У Покрові через обрив електромереж без світла залишилися понад шість тисяч людей. Повернули свято людям рятувальники — застосували генератори. У Дніпрі ж на боротьбу з негодою комунальники вивели цілий арсенал спецтехніки. Чистили й справді — завзято. Подекуди навіть перестаралися. Ось так вранці грейдер промчав Заводською Набережною. Й байдуже, що позасипав інші автівки, яким не пощастило рухатися у цьому напрямку. Загалом, кажуть водії, дороги й справді чисті. Комунальники традиційно нехтують лише інтересами тих, хто власної автівки не має. Незручності, а іноді й небезпека чекають на пішоходів й пасажирів громадського транспорту. Свята додали роботи всім екстреним службам. Лікарі звітують про понад 22 тисячі викликів. У тому числі є постраждалі від піротехніки — двоє чоловіків та дванадцятирічний хлопчик. В цілодобовому режимі працював обласний наркодиспансер. За свята поліція туди доправила понад три десятки автомобілістів з підозрою в алкогольному сп’янінні. У поліції відзначають збільшення кількості бійок, крадіжок. За різдвяні свята їх сталося більше сотні. Також чимало й злочинів, пов’язаних із надмірним вживанням спиртного. Метеорологи застерігають: наприкінці тижня в Україну прийде ще один циклон. Очікується рясний сніг з дощем та ожеледь.

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