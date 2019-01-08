11 канал
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Не прибираєш сніг - сплати штраф Не прибираєш сніг — сплати штраф

09 января 2019 18:34

У Дніпрі почали активно штрафувати підприємців, що не чистять тротуари перед власними магазинами. Інспtктори з благоустрою вирушили у рейд.
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Помийна яма замість сховища!

08 января 2019 18:14

11-й канал продовжує перевіряти укриття в місті. На цей раз жахлива картина чекала наших журналістів в одному з будинків на Мануйлівському проспекті  - там бомбосховище просто затоплене нечистотами. Місцеві твердять: будівлею вже пішли тріщини.

Місцеві проводять екстремальну екскурсію сховищем. Перше, що бачимо — гнилі від іржі броньовані двері. Всередині абсолютно нічим дихати. У воді плавають фекалії. Від сховища тут геть нічого не лишилося. З води стирчить усілякий мотлох, під стелею — діряві комунікації. Аварійний вихід також затоплений нечистотами. Місцеві твердять, будинком вже пішли тріщини. Бояться, колись фундамент постійної вологості не витримає. Мешканці будинку обурені. Кажуть, у таких умовах живуть вже зо два десятки років. У бездіяльності винуватять комунальне підприємство-балансоутримувач. Мовляв, його робітники регулярно відкачують воду, проте проблеми це глобально не вирішує. Кадри зі сховища показуємо експерту з цивільного захисту. Побачивши таке, чоловік виносить однозначний вердикт: для укриття його використовувати не можна! Чому бомбосховище в такому стані — йдемо з’ясовувати до комунальників. Ті перекладають відповідальність на міськводоканал. Хоч зізнаються, порив є й десь у підвалі будинку. Полагодити трубу обіцяють найближчим часом.

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