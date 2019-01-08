11 канал
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Не прибираєш сніг - сплати штраф Не прибираєш сніг — сплати штраф

09 января 2019 18:34

У Дніпрі почали активно штрафувати підприємців, що не чистять тротуари перед власними магазинами. Інспtктори з благоустрою вирушили у рейд.
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У Дніпрі сталася жахлива трагедія

08 января 2019 18:11

В Самарському районі у дачному селищі правоохоронці виявили тіла батька та його восьмирічного сина. За непідтвердженою інформацією, чоловіка знайшли повішеним на гілці дерева,  а неподалік в автомобілі — дитину без ознак життя. За фактом виявлення двох тіл поліцією Дніпра порушено два кримінальні провадження. Наразі триває досудове розслідування. Встановлені особи загиблих — це чоловік 79 р. н. та хлопець 2010 р. н. Тіла відправлені до моргу для проходження судмедекспертизи та встановлення причин смерті.

І до ще однієї резонансної події. Поліцейські встановили особу чоловіка, що може бути причетним до вбивства дев’ятнадцятирічної дівчини, чиє тіло знайшли четвертого січня у сміттєвому баку на проспекті Героїв. Жодних подробиць правоохоронці не розголошують, кажуть — таємниця слідства. Відомо лише, що ймовірний вбивця ще не заарештований.

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