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Щасливі та закохані майже півстоліття

03 января 2019 17:04

Подружжя з Дніпра Валентина та Анатолій Мірошніченки до сорок восьмої річниці шлюбу вирішили вдруге стати на весільний рушник та ще раз зізнатися один одному у коханні.  Про секрети міцного шлюбу і вічної любові — сюжет Юлії Кочет.

Він з ніжністю тримає її за руку та називає коханою. Так само, як і майже півстоліття тому. За 48 років подружнього життя вони вже стали одним цілим. І жодного разу, кажуть, не пошкодували про свій вибір. Подружжя ювілярів гортає сімейний альбом та згадує: вони одразу одне одному сподобались. Познайомились на Південмаші. Валентина тоді якраз прийшла влаштовуватись на роботу. А вже досвічений Анатолій взяв її під своє крило. І майже одразу запросив на побачення. З того часу майже не розлучалися, а за півроку зіграли весілля. Валентина із посмішкою згадує один з найщасливіших днів свого життя. Все сталося так, як у її дитячих мріях:біла сукня, гості, а головне — поруч коханий. Один на все життя. За майже 50 років спільного життя пережили багато. У молодої сім’ї одразу не було власного житла, тож довелось поневірятися зйомними квартирами. Втім, кажуть, родину це лише зміцнило. За увесь час навіть сварок серйозних не було, бо завжди намагалися поступатися одне одному. Вже навіть мають власну сімейну традицію. Онук Тимур зізнається, бабуся та дідусь для нього — то символ справжнього кохання. Тому, є з кого приклад брати. Аби відсвяткувати річницю свого спільного життя, подружжя вирішило вдруге стати на весільний рушник. Та ще раз відчути ті емоції, що майже півстоліття тому. Разом з подружжям Мірошніченків відсвяткувати річницю весілля повторними обітницями вирішили ще кілька пар. Усі вони зізнаються, особливого секрету міцного шлюбу немає. Головне — кохання, відданість та взаємоповага. І тоді можна не лише золоте, а й діамантове весілля відзначити.

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