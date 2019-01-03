11 канал
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В новий рік за новими правилами В новий рік за новими правилами

03 января 2019 16:38

Від початку 2019-го в Україні зросли пенсія та мінімальна зарплата, а субсидію видаватимуть живими грошима.

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16:48Як у Дніпрі отримати ID-картку без проблем?
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Продукти у супермаркетах та на ринках суттєво здорожчали

03 января 2019 16:42

Як не дивно, але найбільше в ціні підскочили звичайні овочі. Також зросла вартість хліба. Наші журналісти побували на ринках міста, прицінилися та  вже готові розказати — в яку копійку влетить дніпрянам святковий стіл на Різдво. Капуста по десять, а звичайна цибуля аж по дев’ятнадцять! І такі ціни на звичайні овочі, які вирощують у нас, а не десь за кордоном вже стали буденністю. Покупці ж бідкаються — зріст цін помітний навіть неозброєним оком. Тут і молочні продукти, і м’ясо. Аби зекономити люди вимушено йдуть на стихійні ринки. У супермаркетах, кажуть — вже занадто дорого. За рік здорожчала і хлібна продукція. Середня вартість від шести до сімнадцяти гривень! Однак у бочці цінового дьогтю все ж знайшлася і ложка меду. Також економісти підрахували, у яку копійку влетить дніпрянам святковий стіл на Різдво. У експерименті брали участь три найпопулярніші мережі супермаркетів. За найскромнішими підрахунками навіть за таке «аскетичне» меню з дванадцяти страв вам доведеться викласти майже пів тисячі гривень.

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