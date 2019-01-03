11 канал
4 января 2019 | 02:08

Хабарникам - бій! Хабарникам — бій!

03 января 2019 16:30

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали одразу двох посадовців, які вимагали гроші з підприємців за видачу дозвільних документів.

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В новий рік за новими правилами

03 января 2019 16:38

Від початку 2019-го в Україні зросли пенсія та мінімальна зарплата, а субсидію видаватимуть живими грошима.  Придбали неякісні ліки — віднесіть їх до аптеки! З нового року українці можуть повернути медичні вироби та лікарські засоби, якщо ті неналежної якості. Щоправда, приймуть тільки не розпаковані медикаменти і лише з чеком та документами, які доводять, що товар неякісний. Отримати їх можна у Держлікслужбі. У разі сумніву щодо якості лікарського засобу, споживач має право:

- вимагати в аптечному закладі сертифікат якості на лікарський засіб, що видається виробником, який згідно з наказом № 360, має бути наданий у термін не більше ніж одна доба;

- звернутися до територіального органу Держлікслужби, контакті дані якого наявні в аптечних закладах, та на офіційному веб-сайті Держлікслужби.

З 1-го січня стартував перший етап монетизації субсидій. Українці, які звертатимуться за ними, отримуватимуть пільги вже живими грошима. На ці виплати в бюджеті передбачено 20 мільярдів гривень. Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами послуг. Після — інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку. Громадяни, яким житлова субсидія надається у грошовій формі, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг.

У перший день року набув чинності новий кошторис країни. Він передбачає збільшення мінімальної зарплати на 450 гривень. Крім того, зросте зарплата військових, прикордонників, рятувальників та нацгвардійців. Мінімальна зарплата становитиме 4173 гривні. зарплата військових зросте на 30%. В уряді планують, що контрактники отримуватимуть 10 000 гривень. Нацгвардійці, прикордонники та рятувальники можуть розраховувати на збільшення зарплатні майна чверть. Передбачена бюджетом і автоматична індексація пенсій. Перші перерахунки зроблять вже у березні. Але на деяких пенсіонерів зміни чекають вже цього місяця. Підвищену на 172 гривні мінімальну пенсію отримуватимуть пенсіонери старші за 65 років, які мають трудовий стаж від 30 років жінки та 35-ти років чоловіки. Їх в Україні майже 2 мільйони. Іншим пенсіонерам мінімальні виплати підвищать від 1 липня та 1 грудня цього року.

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