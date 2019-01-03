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4 января 2019 | 02:08
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В новий рік за новими правилами03 января 2019 16:38
Від початку 2019-го в Україні зросли пенсія та мінімальна зарплата, а субсидію видаватимуть живими грошима.
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