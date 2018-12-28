



11 канал попросив професіоналів поділитися рецептами вишуканих та нескладних страв Новорічні канікули — це не лише відпочинок, а й випробування на кулінарну майстерність. Хтось дотримується традиційного меню, однак є й любителі більш вишуканих страв. Напередодні свят ми зібрали кілька рецептів, які зроблять ваш новорічний стіл незабутнім. Рецепти вишуканих та нескладних страв ми вирішили питати у професіоналів. За кулінарним майстер-класом ідемо до шеф-кухаря. М`ясні страви — прикраса будь-якого столу. Щоб не ображати символ прийдешнього року, обираємо рецепт без свинини. Готувати будемо каре ягняти. Обрати свіжу ягнятину не складно — вона практично не має запаху, тоді як сильними ароматами віддає старе м`ясо. Перш за все готуємо маринад. Змішуємо соєвий соус, спеції та трохи олії. Підказка від шеф-кухаря: щоб ягня було ніжним, у маринад можна додати гірчиці. Після того, на розігрітій пательні реберця обсмажуємо з кожного боку десь по чотири хвилини. Щоб м`ясо не вийшло жорстким, солити його краще одразу на сковорідці. Гарнір може бути різноманітним. Ми зупиняємось на маринованій цибулі. Викладаємо усе на тонкИй лаваш. Лайфхак від шефа: ніжки обсмажених реберець можна загорнути у фольгу, щоб зручніше їсти. Каре ягнятини готове. Інгридієнти для однієї порції обійдуться приблизно у вісімдесят гривень. Наступна страва — салат «Італьяно». Його готують з листя салату, прошуто, тобто італійської шинки, помідорів та пармезану. Рвемо салат, заправляємо лимонним соком, додаємо дрібку цукру та пів дрібки солі. Заправляємо оливковою олією. Перемішаний салат викладаємо на таріль і додаємо скибки помідорів. Далі — шар тоненько нарізаного прошуто, а потім — пармезану. Можна додати бальзамічний оцет, або зелень. Як бачимо все просто. Й швидко — приготування салату забере не більш як 15 хвилин. Одна порція обійдеться десь у шістдесят гривень. Однак, королем Новорічної ночі залишається олів`є. Щоправда, той варіант, який ми готуємо зараз, був вигаданий звичайними радянцями, які не могли дозволити собі повторити рецепт салату від прославленого шеф-кухаря. Якщо ви не готові відмовлятися від традиційного новорічного меню, можете спробувати відтворити оригінальний рецепт олів`є. Смачних вам свят!

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