11 канал
28 декабря 2018 | 21:23

Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу

28 декабря 2018 17:56

2019-й за східним календарем — рік Свині. Тож 11-й канал вирішився на безпрецедентний крок й покликав до студії найбільш почесного гостя.

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Більше коштів — більше проектів

28 декабря 2018 18:09

У Дніпрі збільшили фінансування бюджету участі. Переможців третього етапу цієї програми визначили ще наприкінці жовтня. Їх було 58. Але ж претендентів значно більше. Бо городяни активно пропонують мерії — на що вона може витратити бюджетні кошти. Тож зараз «зелене світло» отримали ще кілька десятків важливих для мешканців міста ініціатив. Ось ця 12-ти поверхівка на вулиці Богомаза стояла фактично без вікон і без дверей. За 35 років існування будинку вони повністю розвалились і потребували капітальної заміни. У свої руки взяв ситуацію управитель ОСББ Андрій Міщенко. Він і подав заявку на участь у програмі бюджету участі. Але спершу для перемоги йому не вистачило голосів. Фінансування бюджету участі збільшили з шістнадцяти до тридцяти одного мільйона. Це дозволило розширити список щасливчиків майже вдвічі. Проекти з енергоефективності, заміна комунікацій у будинках, нові дитячі майданчики, кінозал у бібліотеці, 3-Д принтери для шкіл та музичні інструменти для народного колективу — усього до оновленого списку потрапило 53 ініціативи. Всі 111 проектів, що перемогли у 3-му етапі, мають бути реалізовані вже у наступному році. А заявки на участь у новому бюджеті участі, кажуть організатори, прийматимуться влітку.

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