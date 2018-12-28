



Більше коштів — більше проектів У Дніпрі збільшили фінансування бюджету участі. Переможців третього етапу цієї програми визначили ще наприкінці жовтня. Їх було 58. Але ж претендентів значно більше. Бо городяни активно пропонують мерії — на що вона може витратити бюджетні кошти. Тож зараз «зелене світло» отримали ще кілька десятків важливих для мешканців міста ініціатив. Ось ця 12-ти поверхівка на вулиці Богомаза стояла фактично без вікон і без дверей. За 35 років існування будинку вони повністю розвалились і потребували капітальної заміни. У свої руки взяв ситуацію управитель ОСББ Андрій Міщенко. Він і подав заявку на участь у програмі бюджету участі. Але спершу для перемоги йому не вистачило голосів. Фінансування бюджету участі збільшили з шістнадцяти до тридцяти одного мільйона. Це дозволило розширити список щасливчиків майже вдвічі. Проекти з енергоефективності, заміна комунікацій у будинках, нові дитячі майданчики, кінозал у бібліотеці, 3-Д принтери для шкіл та музичні інструменти для народного колективу — усього до оновленого списку потрапило 53 ініціативи. Всі 111 проектів, що перемогли у 3-му етапі, мають бути реалізовані вже у наступному році. А заявки на участь у новому бюджеті участі, кажуть організатори, прийматимуться влітку.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



