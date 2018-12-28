11 канал
28 декабря 2018 | 21:23

Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу

28 декабря 2018 17:56

2019-й за східним календарем — рік Свині. Тож 11-й канал вирішився на безпрецедентний крок й покликав до студії найбільш почесного гостя.

18:1111 канал попросив професіоналів поділитися рецептами вишуканих та нескладних страв
18:09Більше коштів — більше проектів
18:03Працівники ДСНС тренуються рятувати любителів підлідної риболовлі
17:53Новій міст таки відкрили
17:36У Дніпрі проїзд в маршрутках та автобусах дорожчати не буде
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

1 січня центр Дніпра стане місцем зібрання шанувальників пам’яті Степана Бандери

28 декабря 2018 18:07

Смолоскипною ходою вони відзначать сто десяту річницю від Дня народження лідера українського націоналістичного руху.  Минулого року до заходу долучилися півтисячі дніпрян. Цьогоріч організатори очікують ще більше учасників. Націоналісти зберуться першого січня о вісімнадцятій годині біля Парку ракет на проспекті Поля та рушать до пам’ятника Молодому Шевченку.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 0 С°

Ветер: 2,78 м/с

Ночью

Температура: -1 С°

Ветер: 2,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.24
 RUB   0.40
 USD   27.69
21:00Променад
21:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
22:00Андалусия - мир вина
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+