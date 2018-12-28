1 січня центр Дніпра стане місцем зібрання шанувальників пам’яті Степана Бандери

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28 декабря 2018 | 21:23
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Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу28 декабря 2018 17:56
2019-й за східним календарем — рік Свині. Тож 11-й канал вирішився на безпрецедентний крок й покликав до студії найбільш почесного гостя.
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