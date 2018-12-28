



Працівники ДСНС тренуються рятувати любителів підлідної риболовлі До сезону риболовлі — готові. Дніпровські рятувальники провели навчання на кризі. Готуються рятувати необачних любителів зимового лову. Адже, тільки за останній місяць через тонкИй лід у водоймах загинуло чотири людини. Також захід об’єднали з врученням сертифікатів новоспеченим рятувальникам, які пройшли навчання. Стандартна ситуація — людина провалилася під лід. На порятунок є лічені хвилини. Якщо ж до берега надто далеко — за справу береться загін рятувальників на спеціальному катері МАРС -700, який оснащений повітряною подушкою. Вона дозволяє рухатись як по воді так і по кризі. Максимальна швидкість катера на воді — сорок кілометрів на годину. А от на кризі — всі вісімдесят! Рятувальники розповідають: приміром, на виклик до Придніпровська вони встигають за десять хвилин. У найближчі два місяці групою ризику стануть рибалки. Рятувальники попереджають: наразі по всій області товщина крижаного покрову надто тонка. Тому з активним ловом треба зачекати до серйозних заморозків. Окрім навчань обласне керівництво ДСНС урочисто вручило сертифікати новоспеченим рятувальникам, які тільки-но пройшли чотиримісячні курси. Також в управлінні рятувальної служби підсумували — за минулий рік на воді загинуло п’ятдесят чотири людини. З них — семеро дітей.

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