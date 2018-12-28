11 канал
28 декабря 2018 | 21:23

Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу

28 декабря 2018 17:56

2019-й за східним календарем — рік Свині. Тож 11-й канал вирішився на безпрецедентний крок й покликав до студії найбільш почесного гостя.

18:1111 канал попросив професіоналів поділитися рецептами вишуканих та нескладних страв
18:09Більше коштів — більше проектів
18:071 січня центр Дніпра стане місцем зібрання шанувальників пам’яті Степана Бандери
17:53Новій міст таки відкрили
17:36У Дніпрі проїзд в маршрутках та автобусах дорожчати не буде
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Працівники ДСНС тренуються рятувати любителів підлідної риболовлі

28 декабря 2018 18:03

До сезону риболовлі — готові. Дніпровські рятувальники провели навчання на кризі. Готуються рятувати необачних любителів зимового лову.  Адже, тільки за останній місяць через тонкИй лід у водоймах загинуло чотири людини. Також захід об’єднали з врученням сертифікатів новоспеченим рятувальникам, які пройшли навчання. Стандартна ситуація — людина провалилася під лід. На порятунок є лічені хвилини. Якщо ж до берега надто далеко — за справу береться загін рятувальників на спеціальному катері МАРС -700, який оснащений повітряною подушкою. Вона дозволяє рухатись як по воді так і по кризі. Максимальна швидкість катера на воді — сорок кілометрів на годину. А от на кризі — всі вісімдесят! Рятувальники розповідають: приміром, на виклик до Придніпровська вони встигають за десять хвилин. У найближчі два місяці групою ризику стануть рибалки. Рятувальники попереджають: наразі по всій області товщина крижаного покрову надто тонка. Тому з активним ловом треба зачекати до серйозних заморозків. Окрім навчань обласне керівництво ДСНС урочисто вручило сертифікати новоспеченим рятувальникам, які тільки-но пройшли чотиримісячні курси. Також в управлінні рятувальної служби підсумували — за минулий рік на воді загинуло п’ятдесят чотири людини. З них — семеро дітей.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 0 С°

Ветер: 2,78 м/с

Ночью

Температура: -1 С°

Ветер: 2,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.24
 RUB   0.40
 USD   27.69
21:00Променад
21:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
22:00Андалусия - мир вина
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+