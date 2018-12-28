



Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу 2019-й за східним календарем — рік Свині. Тож 11-й канал вирішився на безпрецедентний крок й покликав до студії найбільш почесного гостя. Дякувати селекціонерам, це — не стокілограмовий свинтус, а крихітка міні-піг. Лише подивіться на цю кумедну істоту. Скажемо чесно — поки готувався ефір, з нею переобіймався увесь колектив 11-го. Кажуть, цих свинок можна тримати в квартирі як кота чи собаку. Ну а в наступному сюжеті ми розкажемо, що ж чекати українцям від 2019-го… Року жовтої Свині… У народі є повір’я що кожен новий рік матиме риси свого символу. Собака, приміром, позначає вірність і доброзичливість, а півень — птах сімейний. А хто ж така пані свинка? Це — міні-піг, карликова домашня свинка. Вона дуже охайна і мало їсть. Таку породу вивели для утримання як домашніх улюбленців. Вага дорослої свинки сягає лише двадцяти кілограмів. Характер у кожного міні-піга унікальний, у нашої Лізи він ще не проявився, бо їй лише 2 місяці. Ті, хто народився у рік свині, напрочуд розумні, але не полюбляють тісного сусідства, бо кабан — тварина територіальна. Астрологи впевнені, що 2019-й та його символ найбільш симпатизуватиме людям сімейним та закоханим. Тож, найближчим часом на них чекають любовні возз’єднання, утворення нових союзів і появу дітей. У наступному році, на думку астрологів, фортуна посміхнеться фінансистам та економістам. Це чудовий час для подорожей і відряджень, хоча надто віддавати себе роботі — не слід. Що ж до новорічного столу, то тут мають стояти м’ясні страви — все, окрім свинини. Почесне місце варто віддати фруктам, особливо апельсинам — вони принесуть багатство у новому році. Прийдешній рік — жовтої земляної свині. У новорічну ніч краще віддати перевагу помаранчевим, коричневим, оливковим відтінкам, аби мати вдачу у майбутньому. У головну ніч року варто відмовитись від яскравих кольорів, суконь з паєтками, коротких спідниць та підборів. І не забувайте про прикраси та аксесуари. Але головне — не одяг і не страви, а гарний настрій та відчуття справжнього новорічного дива. Команда Новин 11-го каналу бажає вам та вашій сім’ї щасливого Нового Року та Різдва.

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