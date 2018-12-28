11 канал
28 декабря 2018 | 21:22

Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу

28 декабря 2018 17:56

2019-й за східним календарем — рік Свині. Тож 11-й канал вирішився на безпрецедентний крок й покликав до студії найбільш почесного гостя.

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Новій міст таки відкрили

28 декабря 2018 17:53

Він недоремонтований, але щасливим водіям вже байдуже. Черговий етап реконструкції обіцяють навесні.  Багатостраждальний Новий міст таки відкрили. Сталося це у четвер ввечері. Комунальники вИмкнули реверсні світлофори і прибрали важку техніку. Утім, знову не обійшлося без конфузів. Чому на мосту утворився величезний затор та коли чекати продовження ремонту? Одна з головних транспортних магістралей Дніпра — Новий міст, шоста вечора, година пік. В напрямку правого берега — величезний затор. Проїзд заблокувала спецтехніка. Робочі не встигли встановити один ліхтар, та переправу все ж відкрили. Як наслідок — рух на правий берег був практично паралізований на годину. А це вже — п’ятниця, друга дня. Традиційних заторів — немає. Водії нарешті можуть видихнути. Та весною міст знову перекриватимуть. Підрядники обіцяють продовжити ремонт з першим теплом. Тож навесні підрядник збирається ремонтувати опорні балки під мостом. Кажуть, задля цього робочі навіть працюватимуть на спеціальних плавзасобах. А як воно буде — подивимось.

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