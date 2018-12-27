



У Дніпрі проїзд в маршрутках та автобусах дорожчати не буде Принаймні у найближчі півтора-два місяці. Потім виконком все ж перегляне тарифи на міські перевезення. Та чи зростуть вони — буде залежати від вартості пального. Якщо воно коштуватиме як зараз — то сім гривень за проїзд залишаться незмінними. Втім, проект рішення «Про встановлення граничних тарифів на перевезення» міськрада вже оприлюднила. Згідно з ним, вартість проїзду на маршрутках у Дніпрі може коштувати від восьми до дванадцяти гривень. Та посадовці просять городян не хвилюватися передчасно.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



