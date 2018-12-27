11 канал
28 декабря 2018 | 21:23

Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу

28 декабря 2018 17:56

2019-й за східним календарем — рік Свині. Тож 11-й канал вирішився на безпрецедентний крок й покликав до студії найбільш почесного гостя.

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У Дніпрі проїзд в маршрутках та автобусах дорожчати не буде

27 декабря 2018 17:36

Принаймні у найближчі півтора-два місяці. Потім виконком все ж перегляне тарифи на міські перевезення. Та чи зростуть вони — буде залежати від вартості пального. Якщо воно коштуватиме як зараз — то сім гривень за проїзд залишаться незмінними. Втім, проект рішення «Про встановлення граничних тарифів на перевезення» міськрада вже оприлюднила. Згідно з ним, вартість проїзду на маршрутках у Дніпрі може коштувати від восьми до дванадцяти гривень. Та посадовці просять городян не хвилюватися передчасно.

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