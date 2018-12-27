



Новий рік може вдарити не лише по кишені, а й по шлунку В супермаркетах та на ринках — містяни скуповують інгредієнти для численних святкових страв. Готувати планують усе та багато. Лікарі ж попереджають: новорічний стіл може добряче вдарити по вашому шлунку. Як правильно їсти та вживати спиртне на свята — дивіться практичні поради від експертів. У супермаркетах міста — справжній передноворічний ажіотаж. До святкового столу містяни беруть м’ясо, рибу, консервовані горошок та кукурудзу, свіжі овочі та фрукти. Побільшало людей і на ринках. Тут клієнтів здебільшого приваблює натуральна фермерська продукція та трохи нижчі ціни. Беруть кожного потрошку, пробують, а потім вже приходять та беруть кілограмами. Домашню ковбасу, копчене сало зазвичай беруть дуже багато. Новорічний стіл містяни планують рясно вкрити найрізноманітнішими стравами. Лікарі ж попереджають: переїдання на свята здатне неабияк нашкодити вашому здоров’ю. Хронічні захворювання органів травлення у цей період можуть загостритися, а на додачу — з’явитися і нові недуги. Експерти радять не їсти багато вночі, не зловживати жирною та смаженою їжею. Майонез у салатах краще замінити сметаною. Також радять не змішувати спиртні напої, та не їсти багато різних продуктів за короткий проміжок часу. Також, додає експерт, заправлені салати не можна зберігати більш як 12 годин, та й то — тільки в холодильнику. Інакше можливе харчове отруєння.

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