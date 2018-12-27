11 канал
28 декабря 2018 | 21:23

Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу

28 декабря 2018 17:56

2019-й за східним календарем — рік Свині. Тож 11-й канал вирішився на безпрецедентний крок й покликав до студії найбільш почесного гостя.

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Колір новорічного настрою — жовтий

27 декабря 2018 16:43

Продавці ялинок не встигають продати усі дерева. На багатьох точках вічнозелені вже почали висихати. Та й попиту у порівнянні з минулим роком — не так багато.  На що йдуть реалізатори аби не викидати дерева після свят? Ялинкова точка на проспекті Поля. Чи не всі сосни тут вже прибрались у бліднувато- солом’яний колір. Реалізатори на фоні такого товару спілкуватись відмовляються. Однак зізнаються — у цьому році торгівля відверто не йде. Однак скидати ціни на сухі дерева ніхто не збирається. А деякі вирішили не витрачатись на повноцінну ялинку та просто набирають гілочок. Мовляв — аби тільки запах був новорічний. А от ця точка продажу на дванадцятому кварталі ще повністю зелена. Для Сахиба це перший рік у ялинковому бізнесі. Чоловік притримується правила — покупець завжди правий. Та за потреби — робить знижки. Всього чоловік придбав двісті новорічних дерев. Поки що реалізувати вдалося лише чверть. Однак обіцяє — якщо до Нового року не встигне все продати — роздасть безкоштовно. Аби тільки не викидати символ свята на смітник. Брати Данило та Богдан вже обрали собі ялинку. Малеча довго не вагалась. Мовляв — аби тільки усі подарунки під вічнозеленою вмістилися. Обирати новорічне дерево брати прийшли разом зі старшою сестрою та батьком. Дівчина розповідає — прикрашати ялинку у їхній сім’ї — то ціла традиція. До фіналу ялинкової кампанії залишилось чотири дні. Та товару на точках, здається, і не меншає. ВантажІвки навіть довозять ще. Однак, нові партії вже мають жовтуватий колір. Якщо ж ви досі не придбали вічнозелену — самий час вирушати на ринок.

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