



Через аварію люди йшли по Новому мосту пішки Для мешканців лівобережної частини Дніпра сьогоднішній день розпочався зі стресу. О шостій ранку на Новому мосту сталася аварія. Лоб у лоб зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Daewoo Matiz. Машини отримали значні пошкодження. Водійку Daewoo рятівникам довелося діставати з автівки за допомогою спецзасобів. Жінка отримала важкі травми, її шпиталізували до лікарні Мечникова. Через аварію на мосту утворилася величезна пробка. Спершу рух автомобілів відбувався лише по одній смузі. Пасажири масово виходили з маршруток та автобусів та йшли по мосту пішки. Потім й транспорт, що рухався у бік центру, пустили на ще недоремонтовану частину переправи.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



