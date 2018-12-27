11 канал
28 декабря 2018 | 21:23

Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу Крихітка міні-піг у гостях в студії 11 каналу

28 декабря 2018 17:56

2019-й за східним календарем — рік Свині. Тож 11-й канал вирішився на безпрецедентний крок й покликав до студії найбільш почесного гостя.

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Через аварію люди йшли по Новому мосту пішки

27 декабря 2018 16:41

Для мешканців лівобережної частини Дніпра сьогоднішній день розпочався зі стресу. О шостій ранку на Новому мосту сталася аварія. Лоб у лоб зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Daewoo Matiz. Машини отримали значні пошкодження. Водійку Daewoo рятівникам довелося діставати з автівки за допомогою спецзасобів. Жінка отримала важкі травми, її шпиталізували до лікарні Мечникова. Через аварію на мосту утворилася величезна пробка. Спершу рух автомобілів відбувався лише по одній смузі. Пасажири масово виходили з маршруток та автобусів та йшли по мосту пішки. Потім й транспорт, що рухався у бік центру, пустили на ще недоремонтовану частину переправи.

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