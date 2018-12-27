



Безкоштовна ковзанка просто неба не працює Прикрашені ялинки, сяючі вогники — у центрі Дніпра атмосфера свята. Головна площа щодня приваблює тисячі містян провести вечір за зимовими розвагами. Один з головних подарунків мешканцям — ковзанка просто неба додає радості дорослим і дітлахам. Однак, цього тижня на охочих покататися чекає розчарування. Величезну безкоштовну ковзанку з помпою відкривали на площі Героїв Майдану минулого тижня. Однак радість дніпрян тривала недовго. Тим часом до ковзанки регулярно підходять охочі повеселитись. Здебільшого це люди з дітьми або молодь. Хтось, прочитавши оголошення, явно розчаровується, однак деяких звістка не засмучує. Дійсно, у святкові та вихідні дні оренда ковзанів обійдеться у сімдесят гривень замість п’ятдесяти. Абсолютно безкоштовно покататися вдасться лише зі своїм взуттям. Тим часом через дорогу на дніпрян чекають інші розваги. У вихідні поласувати смачненьким можна приблизно з одинадцятої ранку. У робочі дні — із п’ятнадцятої. Ціни в будиночках практично однакові, щоб конкуренція була чесною. Випити кави можна від двадцяти гривень. Глінтвейн за п’ятдесят. Шашлик та інше м’ясо — сорок-сорок п’ять гривень за сто грамів. Випадкові перехожі зупиняються зігрітися чарочкою. Увагу привертає зелена красуня — люди постійно зупиняються поселфитись. Дійсно, людом центр міста заповнюється вечорами. На порожній удень сцені лунає музика, розігрують подарунки. Вулиці сяють сотнями гірлянд та налаштовують дніпрян на очікування новорічного дива.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



