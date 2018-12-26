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На Новому мосту - черговий зрив строків завершення робіт На Новому мосту — черговий зрив строків завершення робіт

26 декабря 2018 18:41

Місяць тому керівництво міста вкотре обіцяло — переправу відкриють до 25-го грудня. Але сьогодні на мосту стоїть важка техніка і порпаються робочі. У водіїв — здають нерви.

18:49Лтні люди хочуть вчитися
18:47На Дніпропетровщині запрацював мобільний додаток «My Pol»
18:45У Дніпрі завершили реконструкцію вулиці Курчатова
18:37Дніпро знов не витримав іспит снігом
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Золота надія Дніпра

26 декабря 2018 18:52

Наші фігуристи-юніори Софія Нестерова та Артем Даренський вкотре доводять — вони одні з кращих. Спорстмени, попри усі труднощі, впевнено обійшли своїх конкурентів та отримали золоті нагороди чемпіонату України з фігурного катання. На цьому пара зупинятись не збирається. Про що мріють новоспечені чемпіони та які вершини підкорюватимуть далі?

Софія та Артем захистили свій чемпіонський титул та вдруге поспіль зійшли на найвищу сходинку п’єдесталу. Та спочивати на лаврах фігуристам нема коли. Після кількаденних вихідних знов стають на ковзани. Тепер у спортсменів всі думки про юніорський чемпіонат України. Він відбудеться наприкінці січня. Тож у пари попереду щоденні виснажливі тренування. Та відточування майстерності до найменших дрібниць. На перемогу у цих змаганнях та путівку вже на юніорський чемпіонат світу сподівається і тренер В’ячеслав Ткаченко. Минулого року на цих престижних міжнародних змаганнях пара увійшла до десятки кращих. Цього разу прагнутимуть перевершити цей результат. Та готуються дивувати програмою прискіпливе журі. Артем та Софія разом катаються вже півтора року. Та у фігурному катанні вони далеко не новачки. Хлопця у три роки на лід привела мама. А ось дівчина встала на ковзани через проблеми зі здоров’ям. Фігурне катання, зізнаються обидва спортсмени, то щоденна, виснажлива праця. І вірять, що найголовніші нагороди — в них ще попереду.

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