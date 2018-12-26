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На Новому мосту - черговий зрив строків завершення робіт На Новому мосту — черговий зрив строків завершення робіт

26 декабря 2018 18:41

Місяць тому керівництво міста вкотре обіцяло — переправу відкриють до 25-го грудня. Але сьогодні на мосту стоїть важка техніка і порпаються робочі. У водіїв — здають нерви.

18:52Золота надія Дніпра
18:47На Дніпропетровщині запрацював мобільний додаток «My Pol»
18:45У Дніпрі завершили реконструкцію вулиці Курчатова
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Лтні люди хочуть вчитися

26 декабря 2018 18:49

Цей рік був насиченим для слухачів Університету третього віку. Приєднатися до цього безкоштовного освітнього проекту можуть лише пенсіонери. Черговий навчальний сезон завершився, а студенти вже чекають наступного. Чому їм так хочеться вчитися?

Навчальний рік для студентів університету третього віку завершився святковим концертом. Стати студентом цього університету можна лише по досягненню пенсійного віку. Організатори згадують: вчитися приходили навіть люди за дев’яносто років! Пані Ларисі зараз 75, вона одна з тих, хто вчиться в університет від моменту його створення. Пані Аліна свій вік кокетливо не називає. В університеті вона відвідує курси з юриспруденції та економіки. За цей рік для студентів провели понад триста лекцій та майже дві з половиною тисячі практичних занять. У програмі з’явилися нові курси, кілька вишів міста приєдналися до програми. В університеті запрошують усіх мешканців міста, які досягли золотого віку, приєднатися до навчання наступного року.

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