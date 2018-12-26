



На Дніпропетровщині запрацював мобільний додаток «My Pol» Він дозволить у будь-який момент викликати правоохоронців, просто натиснувши червону кнопку. За кілька секунд поліція отримує дані про екстрений виклик та геолокацію телефону, з якого він надійшов. Точність — до п’яти метрів, координати оновлюються кожні десять хвилин. Також користувачі додатку отримують оперативну інформацію щодо заторів чи погіршення погодних умов. Тут можна й оцінити діяльність працівників поліції, ввівши семизначний номер жетону. Завантажити «My Pol» можуть всі охочі абсолютно безкоштовно.

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