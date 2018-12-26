11 канал
27 декабря 2018 | 06:36

На Новому мосту - черговий зрив строків завершення робіт На Новому мосту — черговий зрив строків завершення робіт

26 декабря 2018 18:41

Місяць тому керівництво міста вкотре обіцяло — переправу відкриють до 25-го грудня. Але сьогодні на мосту стоїть важка техніка і порпаються робочі. У водіїв — здають нерви.

18:52Золота надія Дніпра
18:49Лтні люди хочуть вчитися
18:45У Дніпрі завершили реконструкцію вулиці Курчатова
18:37Дніпро знов не витримав іспит снігом
18:17ДТП з вантажівками
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

На Дніпропетровщині запрацював мобільний додаток «My Pol»

26 декабря 2018 18:47

Він дозволить у будь-який момент викликати правоохоронців, просто натиснувши червону кнопку. За кілька секунд поліція отримує дані про екстрений виклик та геолокацію телефону, з якого він надійшов. Точність — до п’яти метрів, координати оновлюються кожні десять хвилин. Також користувачі додатку отримують оперативну інформацію щодо заторів чи погіршення погодних умов. Тут можна й оцінити діяльність працівників поліції, ввівши семизначний номер жетону. Завантажити «My Pol» можуть всі охочі абсолютно безкоштовно.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 1 С°

Ветер: 8,06 м/с

Ночью

Температура: -6 С°

Ветер: 8,06 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.11
 RUB   0.40
 USD   27.27
06:30Анекдоты по-украински
07:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
07:30Для маленькой компании
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+