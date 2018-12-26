



У Дніпрі завершили реконструкцію вулиці Курчатова Вона чекала на оновлення майже тридцять років. Ремонт тривав півроку. За цей строк тут оновили буквально все — від дорожнього покриття до зелених насаджень. Замість старих трамвайних рейок поклали сучасні та безшумні. Провели нову мерЕжу освітлення — з енергоощадними ліхтарями та прихованими під землю дротами. Зараз вулиця повністю відкрита для автомобілів та громадського транспорту. Тож відсьогодні на свій маршрут повертаються 11-й, 14-й та 15-й трамваї. А маршрут тролейбуса номер п’ять подовжили аж до автовокзалу.

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