



На Новому мосту — черговий зрив строків завершення робіт Місяць тому керівництво міста вкотре обіцяло — переправу відкриють до 25-го грудня. Але сьогодні на мосту стоїть важка техніка і порпаються робочі. У водіїв — здають нерви. Коли відновлять повноцінний рух одним з головних шляхів міста — дізнавалися наші кореспонденти. На мосту — з десяток робочих, працює важка техніка. Підрядники виправдовуються: відкрити міст вчасно завадила негода. До завтра мають встигнути встановити зо два десятки перильних блоків та завершити монтаж ліхтарів. А також — залатати декілька ям, приміром, ось цю величезну — просто посеред мосту. У водіїв від епопеї з новим мостом потроху здають нерви. Але дефекти вже з’явилися на нещодавно відремонтованій частині мосту. Ось так зараз виглядає асфальт поряд з розхваленими владою деформаційними швами. Деякі ями вже навіть встигли полатати. Телефоном у мерії пояснили: на відремонтованій частині мосту — тимчасовий шар асфальту. А це означає, що навесні знову перекриватимуть обидві частини, аби замінити дорожнє покриття на нове. А на відкриття переправи знов чекаємо. До завтра.

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