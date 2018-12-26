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На Новому мосту - черговий зрив строків завершення робіт На Новому мосту — черговий зрив строків завершення робіт

26 декабря 2018 18:41

Місяць тому керівництво міста вкотре обіцяло — переправу відкриють до 25-го грудня. Але сьогодні на мосту стоїть важка техніка і порпаються робочі. У водіїв — здають нерви.

18:52Золота надія Дніпра
18:49Лтні люди хочуть вчитися
18:47На Дніпропетровщині запрацював мобільний додаток «My Pol»
18:45У Дніпрі завершили реконструкцію вулиці Курчатова
18:17ДТП з вантажівками
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Дніпро знов не витримав іспит снігом

26 декабря 2018 18:37

Мороз, хуртовини та ожеледиця. Україна відчула на собі вплив південного циклону. За вчорашній вечір та ніч випало до двадцяти сантиметрів мокрого снігу. У чотирьох областях, в тому числі на Дніпропетровщині по магістралях обмежений рух вантажного транспорту. Затори й у місті. Масштаби наслідків негоди бачили наші журналісти. Засипати мокрим снігом Дніпропетровщину почало вчора після четвертої години вечора. На головних трасах у напрямку Києва та Запоріжжя — моментально утворились затори. Фури потрапляли у замети та перекривали шлях іншим автомобілям. Загалом на ліквідацію наслідків негоди залучили понад сто одиниць техніки. На щастя — обійшлося без смертельних ДТП. Однак у деяких районах про прибирання трас взагалі забули, це спровокувало низку аварій. Поліція каже — для посадовців це безслідно не мине. У Дніпрі ж комунальники окрім доріг не вгледіли ще й за тротуарами. Їхній стан зранку був жахливий. У Володимира Вікторовича — серйозний перелам стегна. Він послизнувся неподалік від свого будинку на тротуарі, який геть не посипали. У травмпункті ж за останню добу зросла кількість звернень. В основному це травмування верхніх та нижніх кінцівок. У міськраді повідомили — на ліквідацію наслідків негоди залучили сімдесят вісім одиниць техніки та витратили майже тисячу тонн солі. Однак ані пішоходи, ані автомобілісти ідеальним таке прибирання назвати не можуть. Синоптики ж заспокоюють — негода майже минула. До нового року варто очікувати лише на невелике посилення вітру, до п’ятнадцяти метрів на секунду. Температура коливатиметься від мінус шести вночі до плюс двох вдень. Рятувальники ж закликають автомобілістів утриматись від далеких подорожей найближчу добу та бути пильними за кермом. Адже наслідки негоди досі усувають

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