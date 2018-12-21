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Метрові тріщини, аварійний купол та пліснява Метрові тріщини, аварійний купол та пліснява

21 декабря 2018 17:27

У Дніпровському планетарії після цілої низки скандалів та протестів нарешті почалась грандіозна реконструкція. І вже на етапі демонтажу на будівельників чекали «сюрпризи».
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17:39Канікули мають бути безпечними
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ДТП з вантажівками

ДТП з вантажівками

21 декабря 2018 18:17

Моторошна ДТП, яка ледь не обернулась трагедією. Сьогодні у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців у КамАЗу, навантаженого щебенем, відмовили гальма. Щоб уникнути страшних наслідків, водій некерованої багатотонної машини різко повернув у бік тротуару і врізався просто у дерево. Після такого маневру чоловіка довелось буквально вирізати з кабіни. Його шпиталізували. Інших постраждалих, на щастя, немає. За схожих обставин аварія сталася сьогодні й на вулиці Панікахи. У величезної вантажівки також відмовили гальма. Автівка у цей момент повинна була зупинитися на червоне світло. Після невдалої спроби водій, щоб не врізатися у маршрутку, протаранив паркан на узбіччі. На щастя, в цей момент людей там не було, тож під колеса ніхто не потрапив. У причинах обох ДТП розбираються правоохоронці.

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