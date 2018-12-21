





ДТП з вантажівками Моторошна ДТП, яка ледь не обернулась трагедією. Сьогодні у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців у КамАЗу, навантаженого щебенем, відмовили гальма. Щоб уникнути страшних наслідків, водій некерованої багатотонної машини різко повернув у бік тротуару і врізався просто у дерево. Після такого маневру чоловіка довелось буквально вирізати з кабіни. Його шпиталізували. Інших постраждалих, на щастя, немає. За схожих обставин аварія сталася сьогодні й на вулиці Панікахи. У величезної вантажівки також відмовили гальма. Автівка у цей момент повинна була зупинитися на червоне світло. Після невдалої спроби водій, щоб не врізатися у маршрутку, протаранив паркан на узбіччі. На щастя, в цей момент людей там не було, тож під колеса ніхто не потрапив. У причинах обох ДТП розбираються правоохоронці.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



