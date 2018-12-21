





Передноворічний час прем’єр! Незабаром публіку здивує нова постановка дитячої класики в академічному театрі Опери та балету. Відомий твір Самуїла Маршака «Кицин дім» тут втілили у жанрі мюзиклу. Зараз тривають репетиції. На одному з них побувала наша знімальна група. Ці симпатичні птахи з вистави «Кицин дім» трохи схожі на венеціанців. Театр опери та балету обрав багатогранний варіант постановки відомої казки. Мюзикл і не був ніколи простим. Втім, артисти, каже режисер, дуже задоволені працею. Казка для них найулюбленіша драматургія. Усе готово, щоб протягом п’ятдесяти хвилин змусити глядача невідривно стежити за дійством! Дорослі глядачі також зможуть оцінити тонкий гумор київського композитора Сергія Бедусєнко. Саме він є автором музики для вистави. Прекрасний дім, на жаль, згорить і ніхто з так званих друзів не надасть притулку гламурній кішці. Вона про це ще не знає, як буває у казці. Переглянути «Кицин дім» можна перед Новим роком і після нього в Академічному театрі опери та балету.

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