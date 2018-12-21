11 канал
22 декабря 2018 | 10:46

ДТП з вантажівками ДТП з вантажівками

21 декабря 2018 18:17

Моторошна ДТП, яка ледь не обернулась трагедією. Сьогодні у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців у КамАЗу, навантаженого щебенем, відмовили гальма.

17:46Передноворічний час прем’єр!
17:41Новий візуальний стиль
17:39Канікули мають бути безпечними
17:27Метрові тріщини, аварійний купол та пліснява
16:23Кам’яні дерева
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Масштабне святкування 25-го грудня

Масштабне святкування 25-го грудня

21 декабря 2018 17:43

Дніпро вже друге із розмахом відзначатиме Католицьке Різдво. В цей день гуляння пройдуть у самому центрі міста.  Організатори запевняють, що нудьгувати не доведеться нікому. На гостей чекає насичена програма. Різдвяний мюзикл, катання на ковзанах та різноманітні конкурси. А ще незвичайна апельсинова ялинка. Пригощатимуть на святі й смаколиками. Наприклад, пряником-рекордсменом! 100 кілограмового велетня зможуть скуштувати усі охочі. Також організатори запрошують містян приєднатися до благодійної акції та принести подарунки, які потім відправляться нашим захисникам на передову.

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