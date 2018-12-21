11 канал
22 декабря 2018 | 10:46

ДТП з вантажівками ДТП з вантажівками

21 декабря 2018 18:17

Моторошна ДТП, яка ледь не обернулась трагедією. Сьогодні у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців у КамАЗу, навантаженого щебенем, відмовили гальма.

17:46Передноворічний час прем’єр!
17:43Масштабне святкування 25-го грудня
17:39Канікули мають бути безпечними
17:27Метрові тріщини, аварійний купол та пліснява
16:23Кам’яні дерева
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Новий візуальний стиль

Новий візуальний стиль

21 декабря 2018 17:41

Життя в місті зміниться — заявив сьогодні головний художник Дніпра. Він проанонсував появу нових правил розміщення реклами та вивісок на фасадах.  Їх днями затвердив виконком після численних консультацій з громадськістю та архітекторами. Зараз близько вісімдесяти відсотків оголошень на будинках не мають дозволу і їх чекає демонтаж. Цим займатиметься профільний департамент. В міськраді хочуть також розробити дорожню карту для всіх, хто хоче розмістити рекламу. Принципи нового візуального стиля міста дуже прості. Головне — щоб за оголошеннями та вивісками було видно архітектуру.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 1 С°

Ветер: 5,83 м/с

Ночью

Температура: 1 С°

Ветер: 5,83 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.31
 RUB   0.40
 USD   27.43
10:00Перевоплощение
10:50Просто собака
11:20#Часкласики
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+