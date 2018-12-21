





Новий візуальний стиль Життя в місті зміниться — заявив сьогодні головний художник Дніпра. Він проанонсував появу нових правил розміщення реклами та вивісок на фасадах. Їх днями затвердив виконком після численних консультацій з громадськістю та архітекторами. Зараз близько вісімдесяти відсотків оголошень на будинках не мають дозволу і їх чекає демонтаж. Цим займатиметься профільний департамент. В міськраді хочуть також розробити дорожню карту для всіх, хто хоче розмістити рекламу. Принципи нового візуального стиля міста дуже прості. Головне — щоб за оголошеннями та вивісками було видно архітектуру.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



