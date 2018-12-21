





Метрові тріщини, аварійний купол та пліснява У Дніпровському планетарії після цілої низки скандалів та протестів нарешті почалась грандіозна реконструкція. І вже на етапі демонтажу на будівельників чекали «сюрпризи». Через відсутність гідро та теплоізоляції споруда перетворилась у діряву аварійну конструкцію. Тож коли оновлений за останнім словом науки та техніки планетарій знову відчинить двері містянам? Ще зовсім недавно під цим куполом збиралися десятки дітей аби дізнатись усі таємниці космосу. Наразі ж приміщення більше нагадує декорації для фільму жахів. Та справжній шок чекав на нас у службових приміщеннях за куполом. Тріщини довжиною у життя. І кожна з них з’явились далеко не сьогодні. Аварійний стан проблема останнього десятиріччя. Будівельники запевняють — робіт тут не менше ніж на рік. Після ремонту планетарій почнуть нашпиговувати високотехнологічним обладнанням. Заклад отримає нові проектори, освітлення та інтерактивні експонати. Їх створять студенти інжинірингової школи. Повна вартість реконструкції поки не відома. Кошторис ремонтних робіт опублікують вже у січні. Однак ціна одних тільки проекторів двісті тисяч доларів. Робітники ж планетарію до завершення робіт займатимуться з дітьми у школах, проводячи виїзні лекції.

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