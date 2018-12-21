11 канал
22 декабря 2018 | 10:46

ДТП з вантажівками ДТП з вантажівками

21 декабря 2018 18:17

Моторошна ДТП, яка ледь не обернулась трагедією. Сьогодні у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців у КамАЗу, навантаженого щебенем, відмовили гальма.

17:46Передноворічний час прем’єр!
17:43Масштабне святкування 25-го грудня
17:41Новий візуальний стиль
17:39Канікули мають бути безпечними
16:23Кам’яні дерева
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Метрові тріщини, аварійний купол та пліснява

Метрові тріщини, аварійний купол та пліснява

21 декабря 2018 17:27

У Дніпровському планетарії після цілої низки скандалів та протестів нарешті почалась грандіозна реконструкція. І вже на етапі демонтажу на будівельників чекали «сюрпризи». Через відсутність гідро та теплоізоляції споруда перетворилась у діряву аварійну конструкцію. Тож коли оновлений за останнім словом науки та техніки планетарій знову відчинить двері містянам? Ще зовсім недавно під цим куполом збиралися десятки дітей аби дізнатись усі таємниці космосу. Наразі ж приміщення більше нагадує декорації для фільму жахів. Та справжній шок чекав на нас у службових приміщеннях за куполом. Тріщини довжиною у життя. І кожна з них з’явились далеко не сьогодні. Аварійний стан проблема останнього десятиріччя. Будівельники запевняють — робіт тут не менше ніж на рік. Після ремонту планетарій почнуть нашпиговувати високотехнологічним обладнанням. Заклад отримає нові проектори, освітлення та інтерактивні експонати. Їх створять студенти інжинірингової школи. Повна вартість реконструкції поки не відома. Кошторис ремонтних робіт опублікують вже у січні. Однак ціна одних тільки проекторів двісті тисяч доларів. Робітники ж планетарію до завершення робіт займатимуться з дітьми у школах, проводячи виїзні лекції.

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