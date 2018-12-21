





Кам’яні дерева Історичний музей міста поповнився скам’янілостями, яким виповнилося аж 300 мільйонів років! Унікальні експонати випадково знайшов шахтар на глибині близько двохсот п’ятдесяти метрів. Усі ці кам’яні плитки знайшов Ярослав у шахті на території міста Тернівка, чоловік працює під землею 15 років, але таку красу, — каже, — побачив вперше. Звернутися до археологів Ярослава вмовила дружина, знахідці шахтаря дуже зраділи в музеї Яворницького. Запевняють, ці скам’янілості справді унікальні. Археологи розповідають: з перегною перших рослин утворився ґрунт, який і допоміг зберегти знахідку. Ці прадерева були заввишки аж 45 метрів, діаметр стовбура — 2 метри. На камінні також можна побачити сліди рослин — плаунів, їхні відбитки схожі на луску змії. Незабаром скам’янілості відправлять в археологічний відділ. А побачити експонати можна буде на виставці уже навесні наступного року.

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