11 канал
21 декабря 2018 | 17:31

Метрові тріщини, аварійний купол та пліснява Метрові тріщини, аварійний купол та пліснява

21 декабря 2018 17:27

У Дніпровському планетарії після цілої низки скандалів та протестів нарешті почалась грандіозна реконструкція. І вже на етапі демонтажу на будівельників чекали «сюрпризи».
18:35Медики на виїзді
18:33У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки
18:26Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною
18:22Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді
18:15У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Кам’яні дерева

Кам’яні дерева

21 декабря 2018 16:23

Історичний музей міста поповнився скам’янілостями, яким виповнилося аж 300 мільйонів років! Унікальні експонати випадково знайшов шахтар на глибині близько двохсот п’ятдесяти метрів.  Усі ці кам’яні плитки знайшов Ярослав у шахті на території міста Тернівка, чоловік працює під землею 15 років, але таку красу, — каже, — побачив вперше. Звернутися до археологів Ярослава вмовила дружина, знахідці шахтаря дуже зраділи в музеї Яворницького. Запевняють, ці скам’янілості справді унікальні. Археологи розповідають: з перегною перших рослин утворився ґрунт, який і допоміг зберегти знахідку. Ці прадерева були заввишки аж 45 метрів, діаметр стовбура — 2 метри. На камінні також можна побачити сліди рослин — плаунів, їхні відбитки схожі на луску змії. Незабаром скам’янілості відправлять в археологічний відділ. А побачити експонати можна буде на виставці уже навесні наступного року.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: -1 С°

Ветер: 3,61 м/с

Ночью

Температура: -2 С°

Ветер: 3,61 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.58
 RUB   0.41
 USD   27.43
17:20Провокатор
18:10В поисках истины
19:00НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+