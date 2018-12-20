11 канал
20 декабря 2018 | 20:00

У Дніпрі учні школи №112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі! У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!

20 декабря 2018 18:15

Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.
18:33У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки
18:26Загадкове самогубство молодої матері з маленькою дитиною
18:22Генерал-майор Назаров відстоює власну правду в апеляційному суді
18:07Розбудова національної церкви має відбуватися мирно
18:04Незвичний урок фізкультури пройшов у школі № 52
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Медики на виїзді

20 декабря 2018 18:35

Дванадцять найкращих неонатологів, лор-лікарів та хірургів лікарні імені Мечникова вкотре приїхали до спеціалізованого будинку дитини. Тут виховуються малюки, позбавлені батьківської опіки. У закладі — більше сотні дітей з найрізноманітнішими вадами розвитку. Тому медичне обстеження тут обов’язкове.

На огляді у лікаря 9 місячний Ярослав. Хлопчик лише кілька тижнів у Будинку дитини, який став тепер його домівкою. Малюк має вроджену патологію — розщілину піднебіння. Її відразу помічає досвічений хірург. Ярославу роблять додаткові обстеження і найближчим часом оперуватимуть. Усіх малюків оглядають найкращі хірурги та лор-лікарі. Вони обирають тих, кому буде потрібне хірургічне втручання. За увесь час шефства мечниківці прооперували до двох десятків дітлахів. Після сьогоднішнього обстеження ще двоє матимуть шанс на повноцінне життя. Цей дитячий заклад — особливий. Тут виховуються діти із різними фізичними патологіями. Від порушення центральної-нервової системи до різних щелепно-лицевих вад та захворювань опорно-рухового апарту. Є і малюки, народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Від них усіх відмовились батьки. Тому, у будинку дитини своїм вихованцям щосили намагаються замінити родину та повернути до повноцінного життя. Окрім медиків до малюків сьогодні завітали й інші благодійники. З подарунками та солодощами. Для них малеча підготувала святковий концерт.

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