



Медики на виїзді Дванадцять найкращих неонатологів, лор-лікарів та хірургів лікарні імені Мечникова вкотре приїхали до спеціалізованого будинку дитини. Тут виховуються малюки, позбавлені батьківської опіки. У закладі — більше сотні дітей з найрізноманітнішими вадами розвитку. Тому медичне обстеження тут обов’язкове. На огляді у лікаря 9 місячний Ярослав. Хлопчик лише кілька тижнів у Будинку дитини, який став тепер його домівкою. Малюк має вроджену патологію — розщілину піднебіння. Її відразу помічає досвічений хірург. Ярославу роблять додаткові обстеження і найближчим часом оперуватимуть. Усіх малюків оглядають найкращі хірурги та лор-лікарі. Вони обирають тих, кому буде потрібне хірургічне втручання. За увесь час шефства мечниківці прооперували до двох десятків дітлахів. Після сьогоднішнього обстеження ще двоє матимуть шанс на повноцінне життя. Цей дитячий заклад — особливий. Тут виховуються діти із різними фізичними патологіями. Від порушення центральної-нервової системи до різних щелепно-лицевих вад та захворювань опорно-рухового апарту. Є і малюки, народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Від них усіх відмовились батьки. Тому, у будинку дитини своїм вихованцям щосили намагаються замінити родину та повернути до повноцінного життя. Окрім медиків до малюків сьогодні завітали й інші благодійники. З подарунками та солодощами. Для них малеча підготувала святковий концерт.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



