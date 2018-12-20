



У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки Ідея виникла у мам, які просто втомились вислуховувати від випадкових перехожих претензії про погане виховання дітей. Батьки хочуть, аби суспільство толерантніше ставилось до людей з аутизмом. Значки допомогли випустити благодійники. Поки що їх всього тридцять. Особливі діти носитимуть їх на одязі. Батьки кажуть, це експеримент.

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