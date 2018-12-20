У Дніпрі батьки дітей-аутистів випустили спеціальні значки

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20 декабря 2018 | 20:00
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У Дніпрі учні школи № 112 змушені сидіти за партами у верхньому одязі!20 декабря 2018 18:15
Холоднеча замість опалення. Зранку у класах не більше одинадцяти градусів. У деяких коридорах взагалі немає батарей! Школярів рятують обігрівачами, однак електромережі не витримують навантаження. Єдині, хто не переймається проблемою — чиновники.
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